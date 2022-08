L'Italia diventerà il Paese dei robot? Ne compriamo più della media UE (Di martedì 23 agosto 2022) La crescita delle istallazioni di robot in Italia supera quella mondiale: il 2021 è stato l’anno dei record, con 11.672 nuovi impianti. Non tolgono lavoro e una maggiore diffusione ci avrebbe permesso di attutire meglio i limiti imposti dal lockdown Leggi su repubblica (Di martedì 23 agosto 2022) La crescita delle istallazioni diinsupera quella mondiale: il 2021 è stato l’anno dei record, con 11.672 nuovi impianti. Non tolgono lavoro e una maggiore diffusione ci avrebbe permesso di attutire meglio i limiti imposti dal lockdown

