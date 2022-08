Juventus, Locatelli non convince: possibile cambio di scenario (Di martedì 23 agosto 2022) Sono state molto poche le note positive nella seconda giornata di campionato; uno ad aver deluso è stato, senza dubbio, Locatelli. Dopo il successo casalingo contro il Sassuolo, la Juventus non è andata oltre lo zero a zero sul campo della Sampdoria in un match che ha manifestato tutti i problemi che i bianconeri hanno avuto nella scorsa stagione. Sono veramente poche le note positive per i ragazzi di Allegri e tra queste non troviamo Locatelli; il centrocampista ha disputato non una delle migliori partite in maglia bianconera. LaPresseOttantacinque minuti è durata la partita di Locatelli; un lasso di tempo in cui l’ex Sassuolo ha dato veramente poco alla causa bianconera. Davanti alla difesa non ha dimostrato quello che ci si poteva aspettare con la Juventus che ha faticato tremendamente a fare gioco ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 23 agosto 2022) Sono state molto poche le note positive nella seconda giornata di campionato; uno ad aver deluso è stato, senza dubbio,. Dopo il successo casalingo contro il Sassuolo, lanon è andata oltre lo zero a zero sul campo della Sampdoria in un match che ha manifestato tutti i problemi che i bianconeri hanno avuto nella scorsa stagione. Sono veramente poche le note positive per i ragazzi di Allegri e tra queste non troviamo; il centrocampista ha disputato non una delle migliori partite in maglia bianconera. LaPresseOttantacinque minuti è durata la partita di; un lasso di tempo in cui l’ex Sassuolo ha dato veramente poco alla causa bianconera. Davanti alla difesa non ha dimostrato quello che ci si poteva aspettare con lache ha faticato tremendamente a fare gioco ...

