Johnny Depp dirigerà il film dedicato a Modigliani (Di martedì 23 agosto 2022) Johnny Depp torna a dirigere un film dopo venticinque anni. L'attore riprende in mano la macchina da presa per raccontare la vita di Amedeo Modigliani. Un biopic prodotto, tra gli altri, da Al Pacino. Nomi che preannunciano una pellicola di successo. Senza contare come per Depp sia anche la prima occasione per rilanciare la sua carriera dopo il processo che l'ha visto coinvolto insieme alla ex moglie Amber Heard. Una vicenda giudiziaria che ha minato la reputazione dell'attore, che Hollywood al momento non ha ancora reintegrato del tutto nel suo club esclusivo. Nonostante la vittoria. Tanto che l'attore farà il suo ritorno sul grande schermo nei panni del Luigi XV nel film indipendente Jeanne Du Barry, diretto dalla regista francese Maïwenn e che sarà distribuito da ...

