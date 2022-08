Il nipote di Michael Jackson contro Harry Styles | “Il nuovo Re del Pop non esiste”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 23 agosto 2022) L’invettiva deldiè condivisa da tutti i fan del King of Pop perché di questo titolo, sostanzialmente, si tratta. A scatenare Tajè stata la copertina dell’edizione UK di Rolling Stone, che nell’ultimo numero uscito in edicola ha dedicato la copertina all’ex One Direction con tanto di titolo: “Come ilRe del Pop ha infiammato il mondo della musica”. Chi ha memoria e passione sa molto bene che il titolo di “Re del Pop” sia sempre stato associato a. Per questo Taj,dell’artista di Thriller, è intervenuto su Twitter per mettere un punto e riportare ordine. Ildi...