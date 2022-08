I russi chiudono Nord Stream per tre giorni e i future sul gas balzano a 276,7 euro (Di martedì 23 agosto 2022) Il prezzo del gas, che sconta la decisione di Gazprom di chiudere per tre giorni (dal 31 agosto al 2 settembre) il gasdotto Nord Stream, ha toccato un nuovo record. Il costo dei future Ttf, benchmark del metano in europa, è arrivato a quota 276 euro (+13,17%), dopo che durante la giornata era arrivato a sfiorare i 300, con un picco di 295 euro. La versione ufficiale fornita delle autorità russe parla di necessità di manutenzione, ma la notizia ha suscitato nervosismo sui mercati. Il record di venerdì scorso – 241 euro, dopo aver toccato quota 260 – è stato battuto. A pagare il prezzo più alto per via della forte esposizione della Germania alle importazioni di gas russo è la Borsa di Francoforte, il cui indice Dax ha perso il 2,32% a 13.230 punti. A ... Leggi su linkiesta (Di martedì 23 agosto 2022) Il prezzo del gas, che sconta la decisione di Gazprom di chiudere per tre(dal 31 agosto al 2 settembre) il gasdotto, ha toccato un nuovo record. Il costo deiTtf, benchmark del metano inpa, è arrivato a quota 276(+13,17%), dopo che durante la giornata era arrivato a sfiorare i 300, con un picco di 295. La versione ufficiale fornita delle autorità russe parla di necessità di manutenzione, ma la notizia ha suscitato nervosismo sui mercati. Il record di venerdì scorso – 241, dopo aver toccato quota 260 – è stato battuto. A pagare il prezzo più alto per via della forte esposizione della Germania alle importazioni di gas russo è la Borsa di Francoforte, il cui indice Dax ha perso il 2,32% a 13.230 punti. A ...

