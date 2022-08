I colori dell’autunno 2022 che detteranno tendenza

Leggi su velvetmag

(Di martedì 23 agosto 2022) L’Autunno è vicinissimo, per cui è importante rispolverare gli spunti dettati dalla moda in passerella già tempo fa: ad esempio, quali sono iche domineranno la stagione? Ad ogni stagione – e maison – il suo colore. Un tempo, forse, ma ad oggi è facile ingannare la mente. Old school è sicuramente l’approccio di Valentino, che per l’Autunnoha già dichiarato a gran voce quale sarà il suo colore predominante. L’aveva anticipato in passerella, poi rammentato con una campagna pubblicitaria ad hoc che ha coinvolto anche la splendida Zendaya. Il rosa Valentino è una nuance che ravviva il rosa shocking ed è pronta a conquistare l’Autunnodelle più audaci. La moda femminile è pronta a seguire le influenze dettate dalle maison in passerella, a partire dal colore. Crediti: Valentino/Versace/Max Mara/InstagramPare che la parola ...