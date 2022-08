F1, Max Verstappen: “Non mi adatto a ciò che piace ai fan, perché diventerei falso” (Di martedì 23 agosto 2022) Max Verstappen, dopo aver vinto il Mondiale nel 2021 al termine di un duello memorabile con Lewis Hamilton, è saldamente al comando del campionato 2022 durante la pausa estiva (a +80 su Charles Leclerc) ed è quindi in una posizione ottimale per aggiudicarsi il secondo titolo della carriera nella massima categoria automobilistica globale. Il 24enne olandese della Red Bull, in un’intervista rilasciata ai microfoni di “Channel 4”, ha affermato di non essersi mai fatto influenzare dai tifosi avversari (di Hamilton prima, della Ferrari poi) in questi ultimi due anni. “Quando sei tu a lottare contro il loro pilota preferito, la cosa diventa un po’ più intensa, perché è personale. Un tifoso di Lewis non ha bisogno di adattarsi alla sua personalità. Non si preoccupa molto di chi finisce 18°, ma la situazione diventa un po’ più accesa quando sei tu il diretto ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Max, dopo aver vinto il Mondiale nel 2021 al termine di un duello memorabile con Lewis Hamilton, è saldamente al comando del campionato 2022 durante la pausa estiva (a +80 su Charles Leclerc) ed è quindi in una posizione ottimale per aggiudicarsi il secondo titolo della carriera nella massima categoria automobilistica globale. Il 24enne olandese della Red Bull, in un’intervista rilasciata ai microfoni di “Channel 4”, ha affermato di non essersi mai fatto influenzare dai tifosi avversari (di Hamilton prima, della Ferrari poi) in questi ultimi due anni. “Quando sei tu a lottare contro il loro pilota preferito, la cosa diventa un po’ più intensa,è personale. Un tifoso di Lewis non ha bisogno di adattarsi alla sua personalità. Non si preoccupa molto di chi finisce 18°, ma la situazione diventa un po’ più accesa quando sei tu il diretto ...

