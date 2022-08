F1: Ferrari, in Belgio possibile cambio motore e penalità per Leclerc (Di martedì 23 agosto 2022) Spa, 23 ago. - (Adnkronos) - Ottanta punti da recuperare sembrano troppi per pensare di riaprire il mondiale. Eppure la Ferrari ha ancora un asso da calare, il nuovo ibrido che dovrebbe debuttare a Spa sulla monoposto di Charles Leclerc. Nell'immediato 5 posizioni di penalità in griglia ma in prospettiva un'arma potenzialmente in grado di cambiare gli equilibri. Forse non saranno 15 i cavalli in più (come qualcuno vocifera) ma probabilmente Leclerc ora avrà tra le mani una macchina in grado di giocarsela con Verstappen anche sui rettilinei. E a Spa, pur partendo dietro, la rimonta è fattibile visto che il motore conta eccome e i sorpassi non sono difficili. Sarà interessante vedere in pista se effettivamente questa evoluzione del motore garantirà un vantaggio, se la Red Bull riuscirà a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Spa, 23 ago. - (Adnkronos) - Ottanta punti da recuperare sembrano troppi per pensare di riaprire il mondiale. Eppure laha ancora un asso da calare, il nuovo ibrido che dovrebbe debuttare a Spa sulla monoposto di Charles. Nell'immediato 5 posizioni diin griglia ma in prospettiva un'arma potenzialmente in grado di cambiare gli equilibri. Forse non saranno 15 i cavalli in più (come qualcuno vocifera) ma probabilmenteora avrà tra le mani una macchina in grado di giocarsela con Verstappen anche sui rettilinei. E a Spa, pur partendo dietro, la rimonta è fattibile visto che ilconta eccome e i sorpassi non sono difficili. Sarà interessante vedere in pista se effettivamente questa evoluzione delgarantirà un vantaggio, se la Red Bull riuscirà a ...

