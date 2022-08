Crypto.com investe ancora sullo stadio di Los Angeles

(Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) –.com ha reso noto il suo nuovo progetto di rinnovamento della.com Arena. Lo sforzo economico, realizzato con l’obiettivo di rendere louno dei più importanti su scala mondiale, è diviso con AEG Sport, società statunitense impegnata nel settore dell’infotainment. L’arena, acquistata lo scorso anno, ha lanciato.com nell’Olimpo dell’intermediazione finanziaria e rappresenta il segno tangibile della sua ascesa. I lavori di ammodernamento, di durata biennale, non influiranno sull’operatività della struttura, che resterà aperta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

CriptovalutaI : #cryptocom #exchange non si ferma e continua ad investire ?? ?? Insieme ad #AEG nella sua Arena ! Continua il proces… - ramazanoguz_ : @Crypto_NoYa $BEPRO - BuckDick7 : RT @abnormal_crypto: #AUDUSDT Bull Alert! 5X Volume Price: 0.6882 5-min %: 0.015% Volume: $90,495 #crypto #whale #btc #eth #AUD $A… - GaleMarion11 : RT @abnormal_crypto: #AVAUSDT Bull Alert! 5X Volume Price: 0.708 5-min %: 0.43% Volume: $9,387 #crypto #whale #btc #eth #AVA $AVA… - tutto_crypto : Il team di #SudoRare, una sorta di fork di SudoSwap e LooksRare, ha scammato gli utenti per 820.000 dollari ed è qu… -

Criptovaluta.it

Un membro dellacommunity, sungjae_han, è stato il primo a segnalare una transazione sospetta che avrebbe prosciugato ingenti fondi da SudoRare utilizzando i token LooksRare (LOOKS) e USD ...... CFTC e SEC devono collaborare per definire una chiara regolamentazione delleSono anni ... Sicuramente andrebbero tutelati gli ideali che sostengono la tecnologia blockchain così'è stata ... Crypto.com investirà miliardi nella sua Arena | Ancora rivoluzioni per l’exchange (Adnkronos) - Crypto.com ha reso noto il suo nuovo progetto di rinnovamento della Crypto.com Arena. Lo sforzo economico, realizzato con l’obiettivo di rendere lo stadio uno dei più importanti su scala ...Paypal, il gigante crypto-friendly dei pagamenti digitali, è stato aggiunto alla rete Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), unendosi a una serie di grandi nomi del settore crypto che si ...