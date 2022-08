Cosa ne penso dell’attentato a Darya Dugin (Di martedì 23 agosto 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/08/Tomb-1.mp4 I servizi segreti russi dicono di aver già individuato l’autore dell’attentato che ha ucciso la figlia di Dugin, Darya. E a vedere le foto uscite in queste ore sembra di avere a che fare con Lara Croft di Tomb Raider, il personaggio interpretato da Angelina Jolie nel 2001. Una ragazza bella, ma non brava, almeno come killer. Invece di ammazzare il padre, ha fatto fuori la figlia. Un dettaglio non da poco, che però non ha turbato più di tanto l’opinione pubblica: in fondo, a morire, non è altro che la figlia di quel cattivone di Aleksandr Dugin. Chissà, invece, come avrebbero reagito i giornali se fosse stata uccisa la figlia di Zelensky o di qualche pezzo grosso del governo ucraino. Ci sarebbero stati migliaia di commenti e reazioni indignate. No, ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 23 agosto 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/08/Tomb-1.mp4 I servizi segreti russi dicono di aver già individuato l’autoreche ha ucciso la figlia di. E a vedere le foto uscite in queste ore sembra di avere a che fare con Lara Croft di Tomb Raider, il personaggio interpretato da Angelina Jolie nel 2001. Una ragazza bella, ma non brava, almeno come killer. Invece di ammazzare il padre, ha fatto fuori la figlia. Un dettaglio non da poco, che però non ha turbato più di tanto l’opinione pubblica: in fondo, a morire, non è altro che la figlia di quel cattivone di Aleksandr. Chissà, invece, come avrebbero reagito i giornali se fosse stata uccisa la figlia di Zelensky o di qualche pezzo grosso del governo ucraino. Ci sarebbero stati migliaia di commenti e reazioni indignate. No, ...

