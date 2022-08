Clamoroso Casemiro | poteva essere bianconero | il retroscena | cos’è successo?

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 23 agosto 2022) E’ clamorosa la voce che volevacon la maglia della Juventus; cerchiamo di capire ilsul brasiliano. Uno degli affari più incredibili di questa sessione di mercato è stato, senza ombra di dubbio, l’addio dial Real Madrid; il centrocampista brasiliano, infatti, si è trasferito al Manchester United per una cifra record di settanta milioni di euro. Operazione che ha preso vita dopo l’impossibilità, del club inglese, per chiudere con Rabiot viste le richieste eccessive del giocatore sullo stipendio. Nelle ultime ore sembrauscita una clamorosa indiscrezione secondo cuisarebbe stato ad un passo dalla Juventus. AnsafotoSappiamo benissimo le difficoltà, degli ultimi anni, avuti dalla Juventus per quanto riguarda il centrocampo e proprio per questo dall’estate ...