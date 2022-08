Civitavecchia, paura nel porto turistico: a fuoco una barca a vela (Di martedì 23 agosto 2022) Civitavecchia – Nel primo pomeriggio di ieri, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Civitavecchia ha ricevuto tramite il numero di emergenze in mare 1530 una segnalazione da parte del personale dei servizi tecnico-nautici del porto turistico di Riva di Traiano, il quale riferiva un principio di incendio a bordo di una imbarcazione a vela di 12 metri ormeggiata all’interno dell’approdo. Sono subito scattate le operazioni di soccorso, coordinate dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia, che inviava prontamente sul posto una motovedetta della Guardia Costiera ed una pattuglia via terra mentre l’unità da diporto veniva allontanata dalle altre imbarcazioni ormeggiate e portata nello specchio ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 23 agosto 2022)– Nel primo pomeriggio di ieri, la Sala Operativa della Guardia Costiera diha ricevuto tramite il numero di emergenze in mare 1530 una segnalazione da parte del personale dei servizi tecnico-nautici deldi Riva di Traiano, il quale riferiva un principio di incendio a bordo di una imzione adi 12 metri ormeggiata all’interno dell’approdo. Sono subito scattate le operazioni di soccorso, coordinate dalla Sala Operativa della Capitaneria didi, che inviava prontamente sul posto una motovedetta della Guardia Costiera ed una pattuglia via terra mentre l’unità da diveniva allontanata dalle altre imzioni ormeggiate e portata nello specchio ...

CorriereCitta : Civitavecchia, paura al porto turistico: a fuoco una barca a vela - CorriereCitta : Cercano una scorciatoia al sentiero ma l’auto va in panne: paura per una famiglia - ilfaroonline : Paura a Civitavecchia, in fiamme un appartamento in via Apollodoro -