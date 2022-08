Bernardeschi parla del rapporto con Insigne e Criscito: l’ex Juve lo ha detto a DAZN (Di martedì 23 agosto 2022) Durante la trasmissione di DAZN Supertele condotta da Pierluigi Pardo è intervenuto, per commentare il post partita di Sampdoria-Juventus, l’ex attaccante bianconero Federico Bernardeschi. Bernardeschi, che durante questa sessione di mercato è stato a lungo accostato al Napoli, si è infine accasato al Toronto FC, dove insieme al napoletano Criscito e all’ex capitano azzurro Insigne ha creato una piccola colonia italiana. Ai microfoni di Pardo il carrarese ha parlato della sua nuova vita a Toronto e della convivenza in spogliatoio e fuori con i suoi connazionali. Bernardeschi Napoli (Getty Images) Ecco le parole di Bernardeschi: “Ci aiutiamo molto l’uno con l’altro, quando vieni dall’altra ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 23 agosto 2022) Durante la trasmissione diSupertele condotta da Pierluigi Pardo è intervenuto, per commentare il post partita di Sampdoria-ntus,attaccante bianconero Federico, che durante questa sessione di mercato è stato a lungo accostato al Napoli, si è infine accasato al Toronto FC, dove insieme al napoletanoe alcapitano azzurroha creato una piccola colonia italiana. Ai microfoni di Pardo il carrarese hato della sua nuova vita a Toronto e della convivenza in spogliatoio e fuori con i suoi connazionali.Napoli (Getty Images) Ecco le parole di: “Ci aiutiamo molto l’uno con l’altro, quando vieni dall’altra ...

