(Di martedì 23 agosto 2022) In considerazione del grandissimo numero didei tifosi per assistere alla garadi domani, la SSCha deciso di rendere disponibili, sempre gratuitamente,gli anelli superiori delle due. A partire dalle ore 12.30 di domani mercoledì, sarà possibile richiedere un invito omaggioper questi settori collegandosi al seguente link https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215 Diversamente da quanto comunicato in precedenza, gli abbonati dellepotranno assistere all’evento dallo stesso settore per il quale hanno sottoscritto l’abbonamento, sempre previa stampa del segnaposto al seguente link https://sport.ticketone.it/post-order Contestualmente, per i tifosi della, verranno ...

Amichevole con la Juve Stabia, boom di richieste: il #Napoli apre anche le curve superiori Il comunicato del club…

In coda virtuale. Nel pomeriggio i tifosi del Napoli si sono messipazienza ad attendere il loro turno, oltre un'ora di attesa, per prendere il proprio biglietto (gratuito) per l'la Juve Stabia di mercoledì alle 18,a Fuorigrotta. Ma come Fino a non molti mesi fa si faticava a vedere il Maradona pieno in campionato e adesso migliaia di persone per un'......nel primo tempo ha provato il 4 - 2 - 3 - 1il nuovo arrivato Soppy in campo dal 1'. Si è rivisto per 60' anche Davide Zappacosta, recuperato dopo il problema al retto femorale, e l'è ...In considerazione del grandissimo numero di richieste dei tifosi per assistere alla gara amichevole di domani, la SSC Napoli ha deciso di rendere disponibili, sempre gratuitamente, anche gli anelli ...Grande attesa dei tifosi azzurri per l'amichevole del Maradona tra il Napoli e la Juve Stabia. La società partenopea ha messo a disposizione altri biglietti.