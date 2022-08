Violenta una donna in strada, arrestato in fragranza di reato un richiedente asilo di 27 anni (Di lunedì 22 agosto 2022) Violenza in pieno centro a Piacenza. Un richiedente asilo di 27 anni, originario della Nuova Guinea, è stato arrestato dagli agenti dalla polizia che lo hanno bloccato mentre stava Violentando una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Violenza in pieno centro a Piacenza. Undi 27, originario della Nuova Guinea, è statodagli agenti dalla polizia che lo hanno bloccato mentre stavando una ...

