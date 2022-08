ULTIM’ORA – Sfuma l’obiettivo della Juve | accordo ad un passo col nuovo club

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 22 agosto 2022) La fascia sinistra è una maledizione per lantus da ormai diversi anni, nonostante l’acquisto di Kostic e la buona prestazione di Alex Sandro col Sassuolo. Entrambi saranno titolari questa sera contro la Sampdoria, ma il problema dell’out mancino rimane. La situazione non sembra migliorare, soprattutto considerando ciò che sta accadendo negli ultimi minuti. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Emerson Palmieri sarà un giocatore del West Ham in questa stagione. FOTO: Getty – Emerson Palmieri-ntus-West Ham L’esterno difensivo, Campione d’Europa con gli Azzurri, è sempre stato un obiettivoVecchia Signora. Emerson era il profilo ideale per risolvere i problemi a sinistra di Allegri: grande esperienza internazionale, ottima corsa, conoscenza di una gran parte del gruppo e un mancino preciso. Tuttavia la ...