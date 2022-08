Ufficiale, Tour 2023 dei Coldplay: concerto anche a Napoli! Data e prezzi dei biglietti (Di lunedì 22 agosto 2022) Coldplay NAPOLI – Nelle scorse ore era circolata l’indiscrezione, ma ora è Ufficiale: i Coldplay torneranno in concerto in Italia e soprattutto per la prima volta lo faranno a Napoli. La band di successi internazionali ha annunciato sui propri canali social le date del prossimo Tour 2023 e tra le città indicate c’è proprio quella partenopea. I Coldplay sei anni dopo tornano dunque in Italia e stavolta lo faranno anche allo Stadio Maradona per il loro Music Of The Spheres World Tour: la Data fissata è quella del 21 giugno 2023. Due invece le date previste allo Stadio San Siro di Milano, il 25 e il 26 giugno 2023. Coldplay NAPOLI prezzi ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 22 agosto 2022)NAPOLI – Nelle scorse ore era circolata l’indiscrezione, ma ora è: itorneranno inin Italia e soprattutto per la prima volta lo faranno a Napoli. La band di successi internazionali ha annunciato sui propri canali social le date del prossimoe tra le città indicate c’è proprio quella partenopea. Isei anni dopo tornano dunque in Italia e stavolta lo farannoallo Stadio Maradona per il loro Music Of The Spheres World: lafissata è quella del 21 giugno. Due invece le date previste allo Stadio San Siro di Milano, il 25 e il 26 giugnoNAPOLI...

CianideBoaren : RT @Bardiani_CSF: ????? ???? Da questo martedì la trasferta francese della Bardiani CSF Faizanè, proseguirà con il Tour Poitou Charantes. ?? Ne… - theworldnews74 : Ufficiale: Coldplay in concerto a Napoli e Milano - Le date e prezzi. - ariannaquaia : RT @Radio105: Dopo 6 anni, i Coldplay tornano in Italia ???? I @coldplay hanno annunciato altri spettacoli negli stadi europei per il loro #… - Bardiani_CSF : ????? ???? Da questo martedì la trasferta francese della Bardiani CSF Faizanè, proseguirà con il Tour Poitou Charantes… - Radio105 : Dopo 6 anni, i Coldplay tornano in Italia ???? I @coldplay hanno annunciato altri spettacoli negli stadi europei per… -