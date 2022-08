Taylor Swift: Twilight le aveva negato un cameo in New Moon (Di lunedì 22 agosto 2022) Secondo quanto riporta PopBuzz, pare che Taylor Swift ai tempi di Twilight avesse fatto richiesta per poter partecipare al film e che fosse stata rifiutata. A questa notizia i fan di tutto il mondo si sono ribellati, soprattutto su Twitter. Taylor Swift voleva far parte del cast di Twilight, ma ai tempi era stata rifiutata Taylor SwiftLa richiesta di Taylor Swift di fare da comparsa in The Twilight Saga: New Moon, nel lontano 2009, è stata rifiutata. Su Twitter i fan si sono scatenati. Intervenendo nel podcast di Ashley Greene (alias Alice Cullen) The Twilight Effect, il regista di New Moon Chris Weitz ha rivelato di aver rifiutato la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) Secondo quanto riporta PopBuzz, pare cheai tempi diavesse fatto richiesta per poter partecipare al film e che fosse stata rifiutata. A questa notizia i fan di tutto il mondo si sono ribellati, soprattutto su Twitter.voleva far parte del cast di, ma ai tempi era stata rifiutataLa richiesta didi fare da comparsa in TheSaga: New, nel lontano 2009, è stata rifiutata. Su Twitter i fan si sono scatenati. Intervenendo nel podcast di Ashley Greene (alias Alice Cullen) TheEffect, il regista di NewChris Weitz ha rivelato di aver rifiutato la ...

soloperle : Se i coldplay possono venire a Napoli può farlo anche taylor swift - mvedicine : raga scusate non scaldatevi ii quelle le cifre le pagherei solo per taylor swift - HOSE0KTEAR : avere la sensibilità e l’intelligenza emotiva di taylor swift è un lavoro duro ma qualcuno dovrà pur farlo - __QueenTay_ : Sogno a occhi aperti: un period drama ambientato nell’800 con Anya Taylor-Joy come protagonista e solo canzoni di F… - lesfortay : Immagina dire che Taylor Swift non é questo gran che.......... Faccio la pazza -