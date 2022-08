Secondo questo studio le persone che si svegliano dopo la mezzanotte sono… più pericolose (Di lunedì 22 agosto 2022) Per la vostra sicurezza, fate attenzione alle ore piccole! Una buona qualità del sonno e notti sufficienti sono essenziali per una buona salute fisica e psicologica. Tuttavia, alcune persone rimangono sveglie di notte, il che le rende più pericolose, Secondo un nuovo studio scientifico intitolato La mente dopo la mezzanotte: risveglio notturno, disturbi comportamentali e psicopatologia. I ricercatori hanno evidenziato le conseguenze dannose dello svegliarsi dopo la mezzanotte e hanno mostrato i cambiamenti comportamentali delle persone sveglie di notte. Pubblicato nella rivista Frontiere della fisiologia lo studio si basa sulla seguente premessa: "Un sonno sufficiente con interruzioni minime durante la notte (...) ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 22 agosto 2022) Per la vostra sicurezza, fate attenzione alle ore piccole! Una buona qualità del sonno e notti sufficienti sono essenziali per una buona salute fisica e psicologica. Tuttavia, alcunerimangono sveglie di notte, il che le rende piùun nuovoscientifico intitolato La mentela: risveglio notturno, disturbi comportamentali e psicopatologia. I ricercatori hanno evidenziato le conseguenze dannose dello svegliarsilae hanno mostrato i cambiamenti comportamentali dellesveglie di notte. Pubblicato nella rivista Frontiere della fisiologia losi basa sulla seguente premessa: "Un sonno sufficiente con interruzioni minime durante la notte (...) ...

