Possibile sforzo economico per Keylor Navas, ma serve l’aiuto del PSG: le ultime (Di lunedì 22 agosto 2022) Il calciomercato volge ormai al termine, le società stanno cercando di piazzare gli ultimi colpi al fine di rendere competitive le proprie rose. Gran parte del lavoro è stato compiuto da tutte le squadre ma, come sempre, gli ultimi giorni di mercato possono regalare grandi trattative e tanti colpi di scena. Una delle società più attive in questi ultimi giorni è sicuramente il Napoli che, dopo aver chiuso per Simeone, Ndombele e Raspadori, è alla ricerca di un portiere di esperienza da regalare a Spalletti. Il nome su tutti è quello di Keylor Navas: il portiere esperto del PSG non è più titolare nel club parigino a causa della presenza di Donnarumma e, con il mondiale alle porte, il costaricense è alla ricerca di una nuova sistemazione. Keylor Navas (FOTO – Getty Images) La società partenopea sembra essere ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 22 agosto 2022) Il calciomercato volge ormai al termine, le società stanno cercando di piazzare gli ultimi colpi al fine di rendere competitive le proprie rose. Gran parte del lavoro è stato compiuto da tutte le squadre ma, come sempre, gli ultimi giorni di mercato possono regalare grandi trattative e tanti colpi di scena. Una delle società più attive in questi ultimi giorni è sicuramente il Napoli che, dopo aver chiuso per Simeone, Ndombele e Raspadori, è alla ricerca di un portiere di esperienza da regalare a Spalletti. Il nome su tutti è quello di: il portiere esperto del PSG non è più titolare nel club parigino a causa della presenza di Donnarumma e, con il mondiale alle porte, il costaricense è alla ricerca di una nuova sistemazione.(FOTO – Getty Images) La società partenopea sembra essere ...

Iva652 : @elio_vito È solo tutta propaganda, no? Ci butta dentro tutto quel che può. Ma non avete notato lo sforzo immenso,… - CattolicoTeresa : @Marco562017 Credimi con tutto lo sforzo possibile non riesco a trovarne il senso. Anche io sto leggendo ovunque di Milik e sto tremando - Dyylan_s : @asrsupporter Abbiamo speso solo 7M di cartellini, possibile che non si possa fare uno sforzo? Possibile che questo… - Alberto_zz0 : @matteosalvinimi Mi aspetto dal futuro governo di cdx ogni sforzo possibile, ogni legge possibile costituzionalment… - AleDePas : RT @Dashamayer14: La penso come lui. Per quanto #dugin mi fa schifo e lo vorrei strozzare, militarmente la sua morte non cambia niente per… -