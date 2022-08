Perché la “genitorialità gentile” spesso non è affatto gentile con le madri (Di lunedì 22 agosto 2022) Con il termine genitorialità gentile (o gentle parenting) si intende lo stile educativo genitoriale particolarmente in voga al giorno d’oggi, che si contrappone a quello autoritario in uso nelle generazioni passate. In questo stile al centro dell’attenzione ci sono i sentimenti dei bambini e si cerca di affrontare le cause emotive che stanno dietro ai comportamenti di ognuno di loro, evitando punizioni e correzioni, in favore del riconoscimento delle emozioni dei più piccoli. A prima vista, può sembrare lo stile perfetto con cui educare il proprio bambino, grazie alla sua enfasi sull’empatia e sulle interazioni gentili ma, spesso, la genitorialità gentile non è affatto gentile con le madri. ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 22 agosto 2022) Con il termine(o gentle parenting) si intende lo stile educativo genitoriale particolarmente in voga al giorno d’oggi, che si contrappone a quello autoritario in uso nelle generazioni passate. In questo stile al centro dell’attenzione ci sono i sentimenti dei bambini e si cerca di affrontare le cause emotive che stanno dietro ai comportamenti di ognuno di loro, evitando punizioni e correzioni, in favore del riconoscimento delle emozioni dei più piccoli. A prima vista, può sembrare lo stile perfetto con cui educare il proprio bambino, grazie alla sua enfasi sull’empatia e sulle interazioni gentili ma,, lanon ècon le. ...

