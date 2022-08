Perché gli Emirati riaprono l’ambasciata in Iran (Di lunedì 22 agosto 2022) Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato domenica 21 agosto che il loro ambasciatore in Iran, Saif Mohammed Al Zaabi, tornerà a Teheran “nei prossimi giorni”, più di sei anni dopo che il Paese arabo del Golfo aveva allentato i legami con la Repubblica islamica. All’inizio del mese era stato il Kuwait a riaprire ufficialmente i ponti diplomatici con Teheran. La mossa è significativa, per quanto completamente in linea con le attività Emiratine, che da tempo mIrano a recuperare il rapporto con Teheran — nove mesi fa, in uno dei passaggi più importanti di questo percorso, il consigliere per la Sicurezza nazionale Emiratino, Tahnoun bin Zayed al-Nahayan, visitò la capitale Iraniana. L’obiettivo generale è “raggiungere gli interessi comuni dei due Paesi e della regione in generale”, ha ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 agosto 2022) GliArabi Uniti hanno dichiarato domenica 21 agosto che il loro ambasciatore in, Saif Mohammed Al Zaabi, tornerà a Teheran “nei prossimi giorni”, più di sei anni dopo che il Paese arabo del Golfo aveva allentato i legami con la Repubblica islamica. All’inizio del mese era stato il Kuwait a riaprire ufficialmente i ponti diplomatici con Teheran. La mossa è significativa, per quanto completamente in linea con le attivitàne, che da tempo mo a recuperare il rapporto con Teheran — nove mesi fa, in uno dei passaggi più importanti di questo percorso, il consigliere per la Sicurezza nazionaleno, Tahnoun bin Zayed al-Nahayan, visitò la capitaleiana. L’obiettivo generale è “raggiungere gli interessi comuni dei due Paesi e della regione in generale”, ha ...

borghi_claudio : C'è confusione su cosa sia un collegio 'blindato' o meno. Cominciamo con il dire che in un mondo ideale nessun col… - elio_vito : Fratelli d’Italia candida Gandolfini fra gli organizzatori del Congresso mondiale della famiglia di Verona, con arc… - ricpuglisi : Abbiamo un'altra candidata nel PD con scarse simpatie per Israele (eufemismo). Voglio mettere del #PEPE oggi. In… - ToninoCommis : @LaStampa non so cosa sia accaduto (così come è accaduto in passato agli antagonisti) ma credo che Meloni non centr… - CCKKI : @_kuball_ Per me è furbo, dal Mar Nero, alla Libia. C'è da vedere se altri lo permetteranno, perchè se arrivi a un… -

Vignale, concerto MCF del 21 agosto ... in realtà Auerbach è un'artista riconosciuta a livello internazionale e poi gli appuntamenti del ... Gianni Sacchi, perché è anche la festa patronale di San Bartolomeo. E poi c'è l'arte: le opere di ... Il Pd scommette su un "metodo scientifico" per conquistare i social Per il Pd è importante l'analisi perché, a differenza della destra che avrà dei cavalli di ... Se ne avesse la possibilità, cosa gli consiglierebbe "Gli direi di essere se stesso. Sui social funziona ... la Repubblica ... in realtà Auerbach è un'artista riconosciuta a livello internazionale e poiappuntamenti del ... Gianni Sacchi,è anche la festa patronale di San Bartolomeo. E poi c'è l'arte: le opere di ...Per il Pd è importante l'analisi, a differenza della destra che avrà dei cavalli di ... Se ne avesse la possibilità, cosaconsiglierebbe "direi di essere se stesso. Sui social funziona ... Perché gli anziani sono più soggetti a Covid