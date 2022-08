Per difendere Griezmann interviene Hermoso e affronta i tifosi sugli spalti (Di lunedì 22 agosto 2022) A partita conclusa alcuni calciatori tra le fila dei Colchoneros, essendo rimasti in panchina, hanno svolto un breve allenamento e in quel momento ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 22 agosto 2022) A partita conclusa alcuni calciatori tra le fila dei Colchoneros, essendo rimasti in panchina, hanno svolto un breve allenamento e in quel momento ...

matteosalvinimi : “Richiedente asilo” e stupratore. Basta! Difendere i confini e gli Italiani per me sarà un dovere, non un diritto.… - Giorgiolaporta : #Credo che @AlexBazzaro insieme a @borghi_claudio siano stati tra i pochi a difendere la nostra #libertà in un mome… - SimoPillon : Complimenti alle famiglie serbe che sono scese in piazza con i loro figli per difendere la libertà di educazione co… - Giorgia84_ : @FedericaV18 @Brad04032015 non vi ho mai risposto da signora quale sono e io no vi ho detto nulla di male e per… - Fedenardi2 : RT @Ern4Pel: Ecco. Uno cerca comunque di difendere un diciannovenne per il nome uscito. Poi lui se ne esce così. No comment. -