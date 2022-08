Nettuno, spiaggia dei Marinaretti: niente più liquami, revocato il divieto di balneazione (Di lunedì 22 agosto 2022) A soli due giorni dall’ordinanza di divieto di balneazione sulla spiaggia dei Marinaretti, a firma del Commissario straordinario di Nettuno Bruno Strati, è arrivata la revoca del divieto. revocato il divieto di balneazione La spiaggia tornerà fruibile a turisti e residenti. I controlli dell’Arpa Lazio hanno accertato che i valori sono rientrati nella norma. Erano stati i bagnanti a denunciare la presenza di liquami Sabato erano stati gli stessi bagnanti a segnalare la presenza di liquami nel tratto di mare di fronte alla spiaggia dei Marinaretti, tra le zone balneari più belle di Nettuno. Leggi anche: Sversamento di rifiuti nel terreno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) A soli due giorni dall’ordinanza didisulladei, a firma del Commissario straordinario diBruno Strati, è arrivata la revoca delildiLatornerà fruibile a turisti e residenti. I controlli dell’Arpa Lazio hanno accertato che i valori sono rientrati nella norma. Erano stati i bagnanti a denunciare la presenza diSabato erano stati gli stessi bagnanti a segnalare la presenza dinel tratto di mare di fronte alladei, tra le zone balneari più belle di. Leggi anche: Sversamento di rifiuti nel terreno ...

