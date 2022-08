Nelle Filippine è entrata in vigore la legge che promuove la sigaretta elettronica (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Milano 22 agosto 2022 – È operativa, dal 25 luglio scorso, la legge che riguarda i prodotti per la vaporizzazione della nicotina, licenziata nel 2021 dal Senato del Parlamento e dalla Camera dei deputati delle Filippine. Di fatto, è automaticamente entrata in vigore a causa della mancanza di veto presidenziale, poiché né l’uscente presidente Rodrigo Duterte né il neo eletto Ferdinand Marcos Jr hanno firmato la proposta. Ciò è sufficiente affinché la legge segua il suo iter. Quella approvata dalle Filippine è una legge completa, che ha raccolto consensi a livello internazionale da parte dei sostenitori della riduzione dei danni causati dal fumo. Il suo obiettivo, infatti, è quello di regolamentare importazioni, vendita, produzione, distribuzione e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Milano 22 agosto 2022 – È operativa, dal 25 luglio scorso, lache riguarda i prodotti per la vaporizzazione della nicotina, licenziata nel 2021 dal Senato del Parlamento e dalla Camera dei deputati delle. Di fatto, è automaticamenteina causa della mancanza di veto presidenziale, poiché né l’uscente presidente Rodrigo Duterte né il neo eletto Ferdinand Marcos Jr hanno firmato la proposta. Ciò è sufficiente affinché lasegua il suo iter. Quella approvata dalleè unacompleta, che ha raccolto consensi a livello internazionale da parte dei sostenitori della riduzione dei danni causati dal fumo. Il suo obiettivo, infatti, è quello di regolamentare importazioni, vendita, produzione, distribuzione e ...

LocalPage3 : Nelle Filippine è entrata in vigore la legge che promuove la sigaretta elettronica - queenCrimson___ : @malli20012 @Gianna06764472 @JamesLucasIT Però si parla di decine di migliaia di persone, non di uno solo. Nelle Fi… - zazoomblog : Covid nelle Filippine rientro in classe dopo due anni - #Covid #nelle #Filippine #rientro - pacilli_matteo : Le scuole nelle Filippine riaprono dopo 2 anni consecutivi di chiusura... mi immagino l’istruzione precipitata...… - AlessioBorasca : RT @JamesLucasIT: L'acqua cristallina del Barracuda lake, nelle Filippine. -