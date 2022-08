Napoli | Di Canio | «Leader via? Forse erano i leader del piattume…»

(Di lunedì 22 agosto 2022) L’ex calciatore Paolo Diha commentato la prestazione delcontro il Monza, puntando il dito contro iandatiPaolo Di, ex calciatore e ora opinionista, ai microfoni di Sky Sport ha commentato l’addio in casadeilanciando anche una critica a questi. LE PAROLE – «Si è parlato tanto deidello spogliatoio andati, a partire da Insigne e Koulibaly. Ma non è che queiverso un piattume e che avevano appiattito lo spogliatoio ormai?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Così Paolo Di Canio a Sky. Verona reduce dal ko con il Napoli (2-5).