Un gruppo di Migranti che si era perso nei boschi sulle alture di Ventimiglia, non lontano dal confine con la Francia, è stato soccorso dai vigili del fuoco, intervenuti con l'elicottero Drago 66 del ...

Migranti dispersi in bosco Ventimiglia, soccorsi con elicottero

Sembra che la comitiva originaria fosse composta da sette migranti che cercavano di superare il confine, ma alcuni si sono allontanati, preferendo rinunciare ai soccorsi. Gli altri sono stati ...

Ventimiglia: dieci migranti dispersi nella zona del Monte Fuga, recuperati con l'elicottero

Mobilitazione di soccorsi nel tardo pomeriggio vicino al confine con la Francia, nella zona del monte Fuga, per recuperare dieci migranti dispersi. Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, richiesto anche l'intervento dell'elicottero in modo da monitorare le operazioni dall'alto. I dispersi sono tutti ...

Migranti, 70 approdati sulle coste del Salento. 80 dispersi a nord della Libia

Settanta migranti sono stati soccorsi ieri sera sulle coste di marina di Novaglie, nel sud del Salento, in Puglia. Si tratta di 8 donne, 20 minori e 42 uomini provenienti da Iran, Pakistan, Afghanista ...