Lazio Reguilon, i biancocelesti accelerano: i dettagli (Di lunedì 22 agosto 2022) La Lazio è alla ricerca del terzino e tra i nomi sondati sembra essere forte quello di Reguilon del Tottenham La Lazio è alla ricerca del terzino e tra i nomi sondati sembra essere forte quello di Reguilon del Tottenham. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli Spurs potrebbero aprire a un prestito con riscatto fissato a 20 milioni. Il nodo della trattativa resta l'ingaggio di 3.6 percepito dallo spagnolo. La speranza è quella di un contributo da parte degli inglesi, la Lazio è fiduciosa e Sarri convinto di Reguilon. L'articolo proviene da Calcio News 24.

