Juventus senza gol, con la Samp finisce 0-0 (Di lunedì 22 agosto 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Termina senza reti il posticipo del lunedì sera tra Sampdoria e Juventus, che escono dal Ferraris con un punto a testa al termine di una sfida tutt’altro che spettacolare. I blucerchiati sfiorano il vantaggio al 6? quando Bremer manca l’intervento su un’imbucata di Sabiri, con Leris che tutto solo davanti a Perin calcia d’esterno ma si fa ipnotizzare dal portiere avversario, il quale devia sulla traversa salvando i suoi in uscita. Gli ospiti rispondono al quarto d’ora, quando Cuadrado scippa il pallone agli avversari, si invola verso la porta e calcia di potenza trovando però pronto Audero alla parata in due tempi. Al 23? è Kostic a provarci con il destro, con Audero che alza in corner dopo una prima deviazione di Ferrari. La seconda metà del primo tempo non regala ulteriori emozioni e le due formazioni vanno così ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 agosto 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Terminareti il posticipo del lunedì sera tradoria e, che escono dal Ferraris con un punto a testa al termine di una sfida tutt’altro che spettacolare. I blucerchiati sfiorano il vantaggio al 6? quando Bremer manca l’intervento su un’imbucata di Sabiri, con Leris che tutto solo davanti a Perin calcia d’esterno ma si fa ipnotizzare dal portiere avversario, il quale devia sulla traversa salvando i suoi in uscita. Gli ospiti rispondono al quarto d’ora, quando Cuadrado scippa il pallone agli avversari, si invola verso la porta e calcia di potenza trovando però pronto Audero alla parata in due tempi. Al 23? è Kostic a provarci con il destro, con Audero che alza in corner dopo una prima deviazione di Ferrari. La seconda metà del primo tempo non regala ulteriori emozioni e le due formazioni vanno così ...

