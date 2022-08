iPhone 14 in arrivo il 7 settembre, come seguire l'evento Apple in diretta (Di lunedì 22 agosto 2022) Apple ha scelto il 7 settembre come data di presentazione dei nuovi iPhone 14. Stando all’ultima indiscrezione riportata da Bloomberg, l’azienda di Cupertino avrebbe già registrato il keynote di lancio e starebbe lavorando agli ultimi ritocchi in vista dell’evento. Niente presentazione dal vivo dunque, ma ancora una volta si tratterà di un lancio registrato in streaming dall’Apple Park (in diretta sul sito Apple o su YouTube) contraddistinto dall’ottima regia della Mela che ha saputo trasformare anche un keynote di presentazione in un piccolo show su misura per gli appassionati del brand statunitense. Insieme ai nuovi iPhone sarà il turno anche del nuovo Apple Watch 8 – e, probabilmente, del Watch 8 Pro – così ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 22 agosto 2022)ha scelto il 7data di presentazione dei nuovi14. Stando all’ultima indiscrezione riportata da Bloomberg, l’azienda di Cupertino avrebbe già registrato il keynote di lancio e starebbe lavorando agli ultimi ritocchi in vista dell’. Niente presentazione dal vivo dunque, ma ancora una volta si tratterà di un lancio registrato in streaming dall’Park (insul sitoo su YouTube) contraddistinto dall’ottima regia della Mela che ha saputo trasformare anche un keynote di presentazione in un piccolo show su misura per gli appassionati del brand statunitense. Insieme ai nuovisarà il turno anche del nuovoWatch 8 – e, probabilmente, del Watch 8 Pro – così ...

C0d3r_ : Autunno rovente per #Apple: non solo iPhone 14, in arrivo un ricco evento ad Ottobre - Primaonline : In arrivo la pubblicità nelle mappe degli iPhone - spidermac : iPhone 14 mini in arrivo secondo un rumor “controcorrente” - Bobe_bot : In arrivo le pubblicità su Apple Mappe (SPIDER-MAC: Recensioni Mac, iPhone, iPad e iPod, Tutorial, Tip e Notizie) - codicerisparmio : Pronti a conoscere tutte le novità del Keynote Apple di Settembre 2022? In arrivò il nuovo iPhone 14 ?? e l’Apple Wa… -