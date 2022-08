In Sicilia Conte fa a pezzi il Campo progressista e corre da solo (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Giuseppe Conte cestina le primarie, manda in frantumi coalizione progressista in Sicilia, nel Pd volano gli stracci e il Movimento Cinque Stelle cambia cavallo durante la corsa alla presidenza della Regione, accantonando perfino la sottosegretaria Barbara Floridia (che lo stesso Conte aveva schierato nelle primarie) a vantaggio di Nuccio Di Paola, capogruppo all'Ars. Il Campo progressista non esiste più, e neanche la direzione regionale del Pd, convocata per questa sera, riuscirà a resuscitare la speranza di un 'laboratorio' Sicilia, dove Pd e Cinque Stelle avrebbero potuto ricucire ciò che a Roma si è rotto. "In Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l'Isola". ha ... Leggi su agi (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Giuseppecestina le primarie, manda in frantumi coalizionein, nel Pd volano gli stracci e il Movimento Cinque Stelle cambia cavallo durante la corsa alla presidenza della Regione, accantonando perfino la sottosegretaria Barbara Floridia (che lo stessoaveva schierato nelle primarie) a vantaggio di Nuccio Di Paola, capogruppo all'Ars. Ilnon esiste più, e neanche la direzione regionale del Pd, convocata per questa sera, riuscirà a resuscitare la speranza di un 'laboratorio', dove Pd e Cinque Stelle avrebbero potuto ricucire ciò che a Roma si è rotto. "Inil Movimento 5 Stellerà da, per dare riscatto e dignità a tutta l'Isola". ha ...

