Ignazio Moser | incontro speciale | reunion con un’ex naufraga

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il modello ed ex concorrente dell’Isola dei famosi riabbraccia una sua compagna di viaggio nel reality di Canale Cinque Serataper, che ieri sera ha vissuto una serata dal gustoso sapore amarcord. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha infatti assistito ad uno spettacolo della comica Valentina Persia, seconda classificata dell’Isola dei famosi 2021 alla quale ha preso parte lo stesso figlio d’arte. In Honduras tra i due è nata una sintonia, che ben presto si è trasformata in un’amicizia molto importante tra i due. I rapporti tra gli ex naufraghi sono sempre proseguiti e nelle scorse oreha così deciso di fare una sorpresa all’amica, con tanto di scatto pubblicato sui social da: “Mamma Lupa is in da house” – ha scritto...