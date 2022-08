Giuliana De Sio: “Mia madre era alcolizzata e aggressiva. Mi sono salvata scappando” (Di lunedì 22 agosto 2022) Giuliana De Sio, 66 anni, si racconta a cuore aperto in un’intervista al “Corriere della Sera”. “L’anagramma del mio nome è: delusa in gioia – esordisce – E io sono delusa, perché nella vita ho sempre sperato che arrivasse qualcuno a salvarmi… ancora non è arrivato, ma sono convinta che, prima o poi, qualcuno arriverà”. Giuliana De Sio (Foto Facebook) La storia d’amore con Alessandro Haber L’attrice salernitana aveva 18 anni quando lasciò Cava de’ Tirreni dove viveva con la sua famiglia per trasferirsi a Roma. “Cominciai a frequentare comunità hippy e amici che lavoravano nell’ambiente dello spettacolo – racconta – Conobbi Alessandro Haber, che avevo visto recitare in teatro e mi aveva colpito come attore, ma lui prese a corteggiarmi in maniera spietata… cedo alla sua corte. Non avevo mai pensato di ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 22 agosto 2022)De Sio, 66 anni, si racconta a cuore aperto in un’intervista al “Corriere della Sera”. “L’anagramma del mio nome è: delusa in gioia – esordisce – E iodelusa, perché nella vita ho sempre sperato che arrivasse qualcuno a salvarmi… ancora non è arrivato, maconvinta che, prima o poi, qualcuno arriverà”.De Sio (Foto Facebook) La storia d’amore con Alessandro Haber L’attrice salernitana aveva 18 anni quando lasciò Cava de’ Tirreni dove viveva con la sua famiglia per trasferirsi a Roma. “Cominciai a frequentare comunità hippy e amici che lavoravano nell’ambiente dello spettacolo – racconta – Conobbi Alessandro Haber, che avevo visto recitare in teatro e mi aveva colpito come attore, ma lui prese a corteggiarmi in maniera spietata… cedo alla sua corte. Non avevo mai pensato di ...

