GdS – Samp | De Luca sotto i ferri | il club pronto a tornare sul mercato Si rivede Defrel?

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-20 17:01:01 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: L’attaccante ha riportato la rottura del menisco in allenamento: previsto un lungo stop. Ora in attacco restano disponibili solo Caputo e Quagliarella, servono rinforzi immediati Brutte notizie per Manuel De(e, di conseguenza, anche per ladoria): l’attaccante, che si era infortunato in allenamento mercoledì scorso, dovrà essere operato nei prossimi giorni a seguito della “rottura meniscale esterna del ginocchio sinistro”. Questo l’esito degli accertamenti diagnostici e del controllo specialistico effettuato dal professor Claudio Mazzola, consulente ortopedico deldi Corte Lambruschini. RITORNO SUL? — Per De, che era stato riconfermato in gruppo proprio in virtù dell’ottimo ...