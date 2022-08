Entrano in casa di notte per derubarla ma… i vicini gli lanciano sedie e scope dal balcone (Di lunedì 22 agosto 2022) Un moto di solidarietà, per quanto insolito, quello che si è levato la scorsa notte nella città di Cassino, in provincia di Frosinone. Qui i residenti per mettere in fuga una banda di ladri che poco prima si era intrufolata nella casa di una donna gli hanno letteralmente lanciato dietro di tutto: sedie, scope e persino un posacenere. Leggi anche: Ruba ambulanza e…finisce in una scarpata: paura per un paziente Il colpo nella notte: cosa è successo La banda di malviventi si era intrufolata all’interno dell’appartamento in piena notte con l’intenzione di fare piazza pulita di tutto quello che vi fosse all’interno: gioielli, soldi ed oggetti preziosi. Ma qualcosa non è andato come avevano previsto. Infatti, quando la proprietaria di casa si è accorta della loro presenza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) Un moto di solidarietà, per quanto insolito, quello che si è levato la scorsanella città di Cassino, in provincia di Frosinone. Qui i residenti per mettere in fuga una banda di ladri che poco prima si era intrufolata nelladi una donna gli hanno letteralmente lanciato dietro di tutto:e persino un posacenere. Leggi anche: Ruba ambulanza e…finisce in una scarpata: paura per un paziente Il colpo nella: cosa è successo La banda di malviventi si era intrufolata all’interno dell’appartamento in pienacon l’intenzione di fare piazza pulita di tutto quello che vi fosse all’interno: gioielli, soldi ed oggetti preziosi. Ma qualcosa non è andato come avevano previsto. Infatti, quando la proprietaria disi è accorta della loro presenza ...

