Così le promesse esorbitanti possono condurre un popolo alla rovina (Di lunedì 22 agosto 2022) 23 aprile 1944 Chi sa a che punto ci ridurranno la miseria e le ristrettezze economiche! Ne? riesco a figurarmi fino a che punto i popoli si lasceranno drogare dalla propaganda dei taumaturghi universali, dagli oratori elettorali e piazzaioli che ci promettono l’abbondanza e i piaceri purche? si chiudano gli occhi e – a tutti fuorche? a loro – anche gli orecchi, e ci si lasci condurre a quella mangiatoia, a quel porcile, a quel cinema o a quel circo equestre di cui sogniamo come di un paradiso in terra. Ma, dato che la storia debba svilupparsi a spirale, puo? darsi che a questa guerra faccia seguito un generale disgusto per l’entusiasmo, come prevalse nella prima meta? del Settecento. La traduzione moderna del concetto di “entusiasmo” e? stata per l’Italia il termine “idealita?”, per il Reich, piu? sinceramente cannibalesco, “la piu? grande Germania”: ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 22 agosto 2022) 23 aprile 1944 Chi sa a che punto ci ridurranno la miseria e le ristrettezze economiche! Ne? riesco a figurarmi fino a che punto i popoli si lasceranno drogare dpropaganda dei taumaturghi universali, dagli oratori elettorali e piazzaioli che ci promettono l’abbondanza e i piaceri purche? si chiudano gli occhi e – a tutti fuorche? a loro – anche gli orecchi, e ci si lascia quella mangiatoia, a quel porcile, a quel cinema o a quel circo equestre di cui sogniamo come di un paradiso in terra. Ma, dato che la storia debba svilupparsi a spirale, puo? darsi che a questa guerra faccia seguito un generale disgusto per l’entusiasmo, come prevalse nella prima meta? del Settecento. La traduzione moderna del concetto di “entusiasmo” e? stata per l’Italia il termine “idealita?”, per il Reich, piu? sinceramente cannibalesco, “la piu? grande Germania”: ...

ALEJANDROLOPEZR : RT @renatopesce1: 'Non dite 'a domani', cosi, tanto per dire... E neanche 'ci sentiamo, ci vediamo presto', per poi sparire... Niente cuori… - Fert_Nef : RT @renatopesce1: 'Non dite 'a domani', cosi, tanto per dire... E neanche 'ci sentiamo, ci vediamo presto', per poi sparire... Niente cuori… - ossicodone1 : RT @renatopesce1: 'Non dite 'a domani', cosi, tanto per dire... E neanche 'ci sentiamo, ci vediamo presto', per poi sparire... Niente cuori… - tra_venere : RT @renatopesce1: 'Non dite 'a domani', cosi, tanto per dire... E neanche 'ci sentiamo, ci vediamo presto', per poi sparire... Niente cuori… - unpomifaridere_ : RT @renatopesce1: 'Non dite 'a domani', cosi, tanto per dire... E neanche 'ci sentiamo, ci vediamo presto', per poi sparire... Niente cuori… -

Ameba mangia cervello, 2 decessi in pochi mesi negli Usa/ Ultima vittima è un bambino Chico Forti "Di Maio e Cartabia Credo alle loro promesse"/ Ma estradizione è ferma L'ultima ... I casi di infezione dunque non sembrerebbero essere più così rari come si pensava tempo addietro. È per ... Kate Middleton, Mila torna a scuola dopo il tumore. Il suo messaggio è meraviglioso Kate Middleton ha condiviso il post a sua volta, dedicandole dolci parole: " Un percorso così ... La Duchessa mantiene sempre le promesse, e ha organizzato il grande incontro in una location da fiaba , ... Sette del Corriere della Sera Chico Forti "Di Maio e Cartabia Credo alle loro"/ Ma estradizione è ferma L'ultima ... I casi di infezione dunque non sembrerebbero essere piùrari come si pensava tempo addietro. È per ...Kate Middleton ha condiviso il post a sua volta, dedicandole dolci parole: " Un percorso... La Duchessa mantiene sempre le, e ha organizzato il grande incontro in una location da fiaba , ... Berlino, la città-casa dove si incrociano cicatrici e promesse