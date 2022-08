Calcio: Roma. Infortunio Wijnaldum, Mourinho 'Feccia chi accusa Felix' (Di lunedì 22 agosto 2022) Il tecnico giallorosso: "Contro la Cremonese giochiamo per Gini". Roma - "A volte il Calcio può essere uno schifo. In sole due settimane Gini Wijnaldum è diventato uno di noi per via delle sue qualità ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Il tecnico giallorosso: "Contro la Cremonese giochiamo per Gini".- "A volte ilpuò essere uno schifo. In sole due settimane Giniè diventato uno di noi per via delle sue qualità ...

Giorgiolaporta : Non si discuteva di #calcio ma di #polizze… ecco cosa ci sarebbe dietro la sceneggiata in stile #Gomorra di… - Gazzetta_it : Impresa Roma ai rigori, Juve sul velluto: due italiane avanti al preliminare Champions - Gazzetta_it : Incontro Roma-Zaniolo: Nicolò resta giallorosso. E a settembre si parlerà di rinnovo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Il nome nuovo per la difesa è Diallo del PSG - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Il nome nuovo per la difesa è Diallo del PSG -