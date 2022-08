Bellucci: “Osimhen migliorato fisicamente. Sorpreso da Kvara, su Demme-Anguissa… (Di lunedì 22 agosto 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Bellucci, ex calciatore tra le tante di Napoli e Bologna. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Da ex bomber, dove vedi migliorato Osimhen? “Sicuramente fisicamente. Nei primi due anni ha avuto tanti infortuni, il ragazzo gioca con la maschera dall’anno scorso. Io ci ho giocato con la maschera e vi posso assicurare che influisce negativamente. Perché fa gol difficili e sbaglia quelli semplici? Ci sono calciatori così, ma finché il Napoli crea e vince agilmente, non è un problema. Ieri ha fatto qualche errore sotto porta ma gli azzurri hanno vinto comunque 4-0. Se sbagli così in una gara bloccata, diventa un problema: immagino, ad esempio, nelle partite di Champions. ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 22 agosto 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio, ex calciatore tra le tante di Napoli e Bologna. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Da ex bomber, dove vedi? “Sicuramente. Nei primi due anni ha avuto tanti infortuni, il ragazzo gioca con la maschera dall’anno scorso. Io ci ho giocato con la maschera e vi posso assicurare che influisce negativamente. Perché fa gol difficili e sbaglia quelli semplici? Ci sono calciatori così, ma finché il Napoli crea e vince agilmente, non è un problema. Ieri ha fatto qualche errore sotto porta ma gli azzurri hanno vinto comunque 4-0. Se sbagli così in una gara bloccata, diventa un problema: immagino, ad esempio, nelle partite di Champions. ...

