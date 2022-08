Audero stoppa la Juventus | finisce 0-0 a Marassi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 22 agosto 2022) Passo indietro per i bianconeri, che non infilano la seconda vittoria di fila e vengono fermati da una buona Sampdoria. Blucerchiati meglio ad inizio gara, poi nella ripresa sale leggermente di torno la Vecchia Signora, ma non basta. Nel finale il protagonista è il portiere di casa, conchela. Quali sono state le scelte dei tecnici? Giampaolo sceglie il 4-4-1-1.tra i pali, linea difensiva con Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello. A centrocampo giocano Vieira e Rincon, mentre sulle fasce trovano spazio Leris e Sabiri. Djuricic dietro a Caputo unico riferimento in attacco. Risponde Allegri con il 4-3-3. Ancora Perin in porta, Bremer confermato in difesa. Al suo fianco c’è Rugani. Danilo e Alex Sandro partono titolari sulle fasce. Come anticipato dal tecnico in conferenza stampa ...