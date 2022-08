Zazzaroni: «La Lazio è il primo vero test dell’Inter» (Di domenica 21 agosto 2022) Le parole del giornalista sull’Inter: «Il campionato dell’Inter comincia venerdì 26 contro la Lazio di Sarri» Ivan Zazzaroni ha commentato la vittoria dell’Inter contro lo Spezia, soffermandosi in particolar modo sul livello dell’avversario e sulla sfida con la Lazio di venerdì prossimo. Queste le sue parole nell’editoriale del Corriere dello Sport: «Il campionato dell’Inter comincia perciò venerdì 26 contro la Lazio di Sarri. Dunque all’Olimpico ci sarà la prima verifica seria per Inzaghi, che ieri ha vinto con la mano sinistra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Le parole del giornalista sull’Inter: «Il campionatocomincia venerdì 26 contro ladi Sarri» Ivanha commentato la vittoriacontro lo Spezia, soffermandosi in particolar modo sul livello dell’avversario e sulla sfida con ladi venerdì prossimo. Queste le sue parole nell’editoriale del Corriere dello Sport: «Il campionatocomincia perciò venerdì 26 contro ladi Sarri. Dunque all’Olimpico ci sarà la prima verifica seria per Inzaghi, che ieri ha vinto con la mano sinistra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

