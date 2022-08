Ragazzino travolto e ucciso da un'auto mentre chiacchiera con gli amici sul ciglio della strada (Di domenica 21 agosto 2022) Incidente mortale questa notte alle 2.30 a Porcia , in Friuli . Un'automobilista americana ha travolto un ragazzo di 15 anni residente a Pordenone . Il Ragazzino era in sella alla sua bicicletta , ... Leggi su leggo (Di domenica 21 agosto 2022) Incidente mortale questa notte alle 2.30 a Porcia , in Friuli . Un'mobilista americana haun ragazzo di 15 anni residente a Pordenone . Ilera in sella alla sua bicicletta , ...

iconanews : Ragazzino in bici travolto da auto, morto - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Travolto da un'auto che sbanda muore 15enne #ANSA - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Pordenone, ragazzino in bici travolto e ucciso da auto - fisco24_info : Quindicenne in bici travolto da un'auto, morto: L'incidente è avvenuto in provincia di Pordenone. A guidare era un'… - SkyTG24 : Pordenone, ragazzino in bici travolto e ucciso da auto -