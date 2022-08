Porta non si chiude, treno Circum fermo a Castellammare (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Disagi per gli utenti della linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana si sono registrati oggi a Castellammare quando un convoglio è stato fermato a causa, come spiegano dall’Eav, della mancata chiusura di una Porta di una carrozza di coda. Le cause della mancata chiusura su un treno nuovo sono ancora da accertare ma non si escluda che la Porta possa essere stata forzata. Il treno è partito da Napoli alle 8,18. Dopo circa mezz’ora è giunto a Castellammare e in stazione il personale ha notato il guasto. Gli utenti sono fatti scendere in attesa del successivo treno diretto a Sorrento ma che era già affollato di pendolari e turisti. Un guasto che ha causato anche la soppressione di una corsa da Sorrento a Napoli. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Disagi per gli utenti della linea Napoli-Sorrento dellavesuviana si sono registrati oggi aquando un convoglio è stato fermato a causa, come spiegano dall’Eav, della mancata chiusura di unadi una carrozza di coda. Le cause della mancata chiusura su unnuovo sono ancora da accertare ma non si escluda che lapossa essere stata forzata. Ilè partito da Napoli alle 8,18. Dopo circa mezz’ora è giunto ae in stazione il personale ha notato il guasto. Gli utenti sono fatti scendere in attesa del successivodiretto a Sorrento ma che era già affollato di pendolari e turisti. Un guasto che ha causato anche la soppressione di una corsa da Sorrento a Napoli. ...

