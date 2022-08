Pordenone, auto travolge e uccide 15enne in bici (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Incidente mortale nella notte in provincia di Pordenone. Un ragazzo di 15 anni è stato travolto e ucciso da un’auto a Sant’Antonio di Porcia. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri il 15enne è stato investito mentre si trovava al lato della strada in sella ad una bicicletta, insieme ad alcuni amici. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Incidente mortale nella notte in provincia di. Un ragazzo di 15 anni è stato travolto e ucciso da un’a Sant’Antonio di Porcia. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri ilè stato investito mentre si trovava al lato della strada in sella ad unacletta, insieme ad alcuni amici. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

