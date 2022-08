“Non ce la faccio…”. Annuncio choc di Aka7even, concerto annullato all’ultimo: cosa è successo (Di domenica 21 agosto 2022) Aka7even annulla concerto per problemi di salute. Momento no per l’ex allievo e finalista di Amici 20, il cui vero nome è Luca Marzano. Negli ultimi tempi avevamo parlato di lui in un paio di occasioni. Una molto positiva, ovvero l’Annuncio di essere primo su iTunes con il suo primo Ep. L’altra decisamente meno: in piena estate il cantante si è ritrovato con il vetro dell’auto distrutto e le valigie rubate. Così Aka7even si è sfogato su Instagram: “Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io! Hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto. Ho un areo tra poco, great, grande giornata”. Ai primi di agosto si era parlato poi di un possibile ritorno di fiamma tra Martina Miliddi e Aka. Ma la ballerina prosegue la sua relazione con Raffaele Renda e dunque con l’ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 21 agosto 2022)annullaper problemi di salute. Momento no per l’ex allievo e finalista di Amici 20, il cui vero nome è Luca Marzano. Negli ultimi tempi avevamo parlato di lui in un paio di occasioni. Una molto positiva, ovvero l’di essere primo su iTunes con il suo primo Ep. L’altra decisamente meno: in piena estate il cantante si è ritrovato con il vetro dell’auto distrutto e le valigie rubate. Cosìsi è sfogato su Instagram: “Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io! Hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto. Ho un areo tra poco, great, grande giornata”. Ai primi di agosto si era parlato poi di un possibile ritorno di fiamma tra Martina Miliddi e Aka. Ma la ballerina prosegue la sua relazione con Raffaele Renda e dunque con l’ex ...

