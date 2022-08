(Di domenica 21 agosto 2022) In questa sessione estiva di calciomercato, la dirigenza partenopea ha rivoluzionato la squadra, con diversi addii importanti ed acquisti necessari per sostituire chi ha fatto le valigie ed è andato via. Un altro giocatore che dovrebbe arrivare in Campania nei prossimi giorni è il portiere del PSG, Keylor. Quest’ultimo è in trattativa con la L'articolo

infoitsport : Juventus, intrigo Depay. Napoli, ottimismo per Raspadori -

DailyNews 24

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo twitter ha dato alcuni aggiornamenti circa la vicenda portieri Tutte le news sul calciomercato e sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieBocche cucite in casa Lega, nessuno vuole commentare il possibileche, probabilmente, dovrà ... dietro di lui, potrebbe arrivare aanche l'attuale capogruppo al Senato, Annamaria Bernini. Napoli, intrigo Navas-Meret e Fabian fuori rosa. Chiuso il colpo Obaretin dal Milan Alle ore 2:00 italiane di questa notte vedremo in campo l'Inter Miami vs Toronto in MLS. Il match però non sarà uno come gli ...Il mercato del Napoli è esploso in modo clamoroso negli ultimi giorni e abreve potrebbe arrivare la 'ciliegina' sulla torta.