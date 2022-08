LIVE MotoGP | GP Austria 2022 in DIRETTA | Bagnaia vince e si porta a -44 da Quartararo in classifica!

Leggi su oasport

(Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CLASSIFICA DEL MONDIALE LA CRONACA DELLA GARA LE DICHIARAZIONI DI14.56 A questo punto non ci rimane che far calare il sipario sul weekend del Red Bull Ring. Si tornerà in azione tra 2 settimane a Misano per il GP di San Marino.sia -44 da, sarà grande battaglia! Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata, ma rimanete con noi per analisi, video e dichiarazioni dall’! 14.54 Giornata da cancellare in casa Aprilia. Aleix chiude sesto e vede scapparein classifica, mentre Vinales dopo un buon avvio crolla in 13a posizione a 20 secondi, chiudendo la sua ottima striscia di risultati. 14.53 Ottima prova per Luca ...