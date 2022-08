La scoperta scientifica: una visita oculistica potrebbe essere molto utile per prevedere se una persona è a rischio di infarto (Di domenica 21 agosto 2022) I ricercatori dell’università di Edimburgo hanno utilizzato per uno studio i dati disponibili della Biobanca britannica, che include informazioni di oltre 500mila persone, scegliendo i dati di coloro che avevano avuto un infarto miocardico, ma che prima dell’evento avevano fatto un esame della retina. Controlli della vista nei bambini: i consigli dell’oculista guarda le foto Retina e infarto: la correlazione Hanno così scoperto di poter classificare meglio le persone con rischi cardiaci più o meno elevati, combinando i dati relativi ai vasi sanguigni della retina con i ... Leggi su iodonna (Di domenica 21 agosto 2022) I ricercatori dell’università di Edimburgo hanno utilizzato per uno studio i dati disponibili della Biobanca britannica, che include informazioni di oltre 500mila persone, scegliendo i dati di coloro che avevano avuto unmiocardico, ma che prima dell’evento avevano fatto un esame della retina. Controlli della vista nei bambini: i consigli dell’oculista guarda le foto Retina e: la correlazione Hanno così scoperto di poter classificare meglio le persone con rischi cardiaci più o meno elevati, combinando i dati relativi ai vasi sanguigni della retina con i ...

