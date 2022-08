In pattini sulla A10, 'stavo seguendo il navigatore' (Di domenica 21 agosto 2022) genova 21 agosto 2022 20:30 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - >... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 agosto 2022) genova 21 agosto 2022 20:30 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - >...

Agenzia_Ansa : In pattini sull'autostrada A10. Fermata una donna: 'Stavo solo seguendo il navigatore' #ANSA - viaggiareonthe1 : In pattini sulla A/10, 'stavo seguendo navigatore' - GiaPettinelli : In pattini sulla A/10, 'stavo seguendo navigatore' - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: In pattini sull'autostrada A10. Fermata una donna: 'Stavo solo seguendo il navigatore' #ANSA - VeniVidiMikis : RT @Agenzia_Ansa: In pattini sull'autostrada A10. Fermata una donna: 'Stavo solo seguendo il navigatore' #ANSA -