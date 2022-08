Il mare addosso, sempre, con le fragranze dalle note acquatiche (Di domenica 21 agosto 2022) Correva l’anno 1988 quando il naso Harry Fremont, per primo, riuscì a imbottigliare il profumo del mare in una fragranza. Si trattava di un jus maschile, New West di Aramis, al quale, nel 1990, seguì anche un femminile con la stessa impronta. Nacque così, nell’universo della profumeria, la sfaccettatura marina o acquatica che, ancora oggi, è una delle più complesse. Per sintetizzarla non esistono componenti naturali. Bisogna ricorrere alla chimica che, per fortuna, oggi è sempre più “pulita” e trasparente. E, anche se in molti hanno tentato invano di “rubare” i sentori del mare alle alghe (isolandone i metaboliti), alla base del successo di molte fine fragrance, come Cool Water di Davidoff e Acqua di Giò di Armani, c’è ancora oggi il Calone, scoperto da Pfizer nel 1966. Loubimar di Christian Louboutin «Questa molecola di sintesi ha ... Leggi su amica (Di domenica 21 agosto 2022) Correva l’anno 1988 quando il naso Harry Fremont, per primo, riuscì a imbottigliare il profumo delin una fragranza. Si trattava di un jus maschile, New West di Aramis, al quale, nel 1990, seguì anche un femminile con la stessa impronta. Nacque così, nell’universo della profumeria, la sfaccettatura marina o acquatica che, ancora oggi, è una delle più complesse. Per sintetizzarla non esistono componenti naturali. Bisogna ricorrere alla chimica che, per fortuna, oggi èpiù “pulita” e trasparente. E, anche se in molti hanno tentato invano di “rubare” i sentori delalle alghe (isolandone i metaboliti), alla base del successo di molte fine fragrance, come Cool Water di Davidoff e Acqua di Giò di Armani, c’è ancora oggi il Calone, scoperto da Pfizer nel 1966. Loubimar di Christian Louboutin «Questa molecola di sintesi ha ...

