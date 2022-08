Ho suonato con i Pink Floyd, autobiografia di un sognatore (Di domenica 21 agosto 2022) di Fiorella Franchini Tra i generi letterari più in voga negli ultimi anni vi è l’autobiografia. Un tipo di narrazione popolare, antico, reso illustre da autori come Dante, Petrarca, Alfieri, Rousseau, dai Commentari di Cesare alle Confessioni di Sant’Agostino e si potrebbe continuare a lungo. Antonio Romano musicista e ricercatore, speaker e giornalista, proprietario di una delle prime Radio Libere napoletane, racconta la propria vita privata e pubblica mettendo ordine nella sua memoria personale e in quella collettiva degli ultimi 45 anni con il volumetto Ho suonato con i Pink Floyd – Edizioni Mea 2022. Un viaggio avvincente in un periodo storico ancora troppo vicino eppure già iconico, dagli anni ‘60 al Nuovo Millennio, costellato di fenomeni come i Complessi Beat, le Radio Libere, le contestazioni giovanili e le ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) di Fiorella Franchini Tra i generi letterari più in voga negli ultimi anni vi è l’. Un tipo di narrazione popolare, antico, reso illustre da autori come Dante, Petrarca, Alfieri, Rousseau, dai Commentari di Cesare alle Confessioni di Sant’Agostino e si potrebbe continuare a lungo. Antonio Romano musicista e ricercatore, speaker e giornalista, proprietario di una delle prime Radio Libere napoletane, racconta la propria vita privata e pubblica mettendo ordine nella sua memoria personale e in quella collettiva degli ultimi 45 anni con il volumetto Hocon i– Edizioni Mea 2022. Un viaggio avvincente in un periodo storico ancora troppo vicino eppure già iconico, dagli anni ‘60 al Nuovo Millennio, costellato di fenomeni come i Complessi Beat, le Radio Libere, le contestazioni giovanili e le ...

